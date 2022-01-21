شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: كوريا الجنوبية اختارت مصر شريك استراتيجى لها بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية في مارس 2016 دشنت علاقات متميزة بين البلدين، في مختلف الجوانب، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز: "زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر اليوم، هي أول زيارة له للقارة الإفريقية منذ انتخابه رئيسا لكوريا لجنوبية منذ عام 2017، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية خلال السنوات السبع الماضية، وتأتي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين والتي وقع عليها الرئيس السيسي عند زيارة لكوريا".

وقال: "كوريا الجنوبية اختارت مصر الشريك الاستراتيجي لها في القارة الإفريقية خلال السنوات القادمة انطلاقا من الإنجازات الاقتصادية الكبرى التي تحققت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنتائج المبهرة والمتميزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعلاقات بين البلدين قوية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وتابع: "انطلاقا من اهتمام الرئيس بما يطلق عليه دبلوماسية التنمية الاقتصادية وحرصه على تعظيم مصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وبنك الاستيراد والتصدير الكوري، قام خلال السنوات الماضية، تقديم تمويل 3 مليار دولار، لتمويل العديد من المشروعات في مصر، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والنقل والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".