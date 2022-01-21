أحرق زوجها حيًا.. شقيقة المتهم: "هرتاح لما أشوفه بيتعدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

"حرق جوزي وخلص على حبيب عمري ومش هرتاح الا بإعدامه".. هكذا عبرت كريمة ابراهيم اسماعيل جودة زوجة المجني عليه رضا عوض خطاب محمد، والذي لقي حتفه قتلًا على يد زوج شقيقته بسبب خلاف على الميراث في المنصورة بالدقهلية.

وأضافت زوجة المجني عليه: "أخويا حرق جوزي حي واستغل مرضه وضعفه بسبب كبر سنه بعد ما استدرجه الى سلم شقته بعد قطع المياه والكهرباء ونزول المجني عليه يتوسل إليه إعادتهما، حيث اعتدى عليه بقطعة حديدية، وأشعل النيران بجسده".

وقالت كريمة: "سمعت صوت صراخ زوجي ونزلت لقيته والع حاولت بكل طريق انقذة وفضلت أصرخ لكن النار كلت جسده وشوفت أجزاء من جسمه بتسيح".

وتابعت زوجة الضحية: "مكنتش اتخيل أن اخويا يتخلص من جوزي وبعد ما ولع فيه قفل علينا بالقفل علشان محدش ينقذه، منه لله دمر العيلة".

وأوضحت أن زوجها المجني عليه كان حريص على مساعدة شقيقها القاتل قائلة: "كان دايمًا يبعت له أكل لدرجة أنه كان بيشتري العيش ويحطهوله أمام باب شقته وكان يفاجئ بأن شقيقي ينهره ويقوله انت بتصحيني علشان تجيب لي عيش".

وطالبت "كريمة" بتوقيع أقصى عقوبة على شقيقها المتهم قائلة: "هرتاح لما اسمع القاضي وهو بيحكم عليه بالإعدام".

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال سائق بالمعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوج شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، بضربه بأداة حديدية وإشعال النيران في جسده.