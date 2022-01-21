مصرع شخص سقط من معدية في مياه النيل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه غرقًا في مياه النيل، بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بسقوط شخص مجهول الهوية من معدية قرية الشقر التابعة لمركز الفشن.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف هوية الغريق، وتولت النيابة التحقيق.