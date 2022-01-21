"خالي ولع فى أبويا ومنع الناس تنقذه".. تفاصيل مقتل عامل على يد زوج شقيقته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

"استدرج ابويا وولع فيه علشان يخلص منه".. بتلك الكلمات وصف محمد رضا عوض خطاب، تفاصيل مقتل والده حرقًا على يد خاله، والذي تخلص منه بسبب خلافات على الإرث.

وأضاف الشاب: "خالي استدرج ابويا لشقته، وسكب عليه جركن بنزين وولع فيه".

وأضاف نجل المجني عليه، صباح يوم الجمعة 3 سبتمبر العام الماضي، فوجئ والدي بقطع المياه والنور عن شقته بالطابق الأخير من المنزل فنزل إلى خالي يتوسل إليه إعادة المرافق من أجل قضاء حاجته إلا أنه فاجئة وأشعل النيران في جسده.

واضاف ان والدته اتصلت به لتخبره أن خاله أشعل النيران بوالده فعاد إلى المنزل ليجد قوة كبيرة من الشرطة وأثار حريق بسلم المنزل ليهرول مسرعًا إلى مستشفى المنصورة الدولي، ووجد والده مصابًا بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم.

واشار إلى أن خاله عقب ارتكابه الواقعة نزل إلى الشارع ووضع قفل على باب المنزل لمنع أحد من إنقاذ والده إلا أن بعض الأهالي لاحظوا انبعاث دخان فاستوقفوه واستطاعوا فتح باب المنزل.

وطالب محمد بتوقيع أقصى عقوبة على خاله المتهم قائلًا: "خالي حرمنا من ابونا اللى كان بيساعده وبيقدم له الطعام".

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال سائق بالمعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوج شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، بضربه بأداة حديدية وإشعال النيران في جسده.