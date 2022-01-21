ميليشيات الحوثي تتلقّى 28 عملية استهداف في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب آخر 24 ساعة.

وأوضح في بيان أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات وقتلت أكثر من 90 عنصراً.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، من التصدي لعدة هجمات شنها الحوثيون جنوب محافظة مأرب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن قوات الشرعية أفشلت عدة هجمات على جهات عدة من المحافظة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والعدّة.

يشار إلى أن محافظ مأرب، سلطان العرادة، كان أكد الخميس، في مقابلة مع “العربية” والحدث” أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولاً لصالح قوات الشرعية، مشيراً إلى تحقيق انتصارات قوية مؤخراً في جنوب مأرب.

وقال العرادة إن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية “حرية اليمن السعيد”، مقدماً الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.

كما أضاف أنه لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن، داعياً لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي وأعوانها.

كذلك أوضح العرادة أن المقاومة الشعبية ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشدداً على أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن استقبال النازحين في المحافظة مسؤولية لا يمكن التخلي عنها، لافتاً إلى أن الشرعية تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة و”نحتاج لتعاون دولي لدعمها”.