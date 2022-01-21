شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على انخفاض إصابات «أوميكرون» بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الأشد تضررا بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار في الولايات المتحدة، وفقا لتحليل أجرته رويترز لبيانات الصحة العامة، فيما يعد مؤشرا مبكرا على تراجع الفيروس مرة أخرى.

وأظهر تحليل الأسبوع الماضي حتى يوم الأربعاء، مقارنة بالأسبوع السابق له أن إصابات كوفيد-19 انخفضت في 15 ولاية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو.

وفي الشمال الشرقي، الذي شهد بعضا من أعلى معدلات الإصابة في الموجة الأخيرة، انخفضت الإصابات بنسبة 36 بالمئة، على أساس أسبوعي.

وقالت وفاء الصدر، أستاذة علم الأوبئة والطب بجامعة كولومبيا في نيويورك "من المؤكد أن هذا يبشر بالخير بالنسبة لنا من حيث مسار أوميكرون".

ويفتح تراجع الإصابات في مناطق كانت أشد تضررا بالمتحور أوميكرون، نافذة للأمل في تجاوز الأزمة، لكن الإصابات ما زالت مرتفعة في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.

وعلى مستوى البلاد، لا يزال متوسط الحالات اليومية مرتفعا لما يصل إلى 765 إصابة يوميا، لكنه أقل من 805 آلاف في 15 يناير كانون الثاني.