شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عواصف ثلجية تتسبب بإغلاق الطرق غرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسبب تساقط الثلوج بغزارة والعواصف الثلجية في المدن الواقعة غرب إيران، لليوم الثالث على التوالي بإغلاق الطرق العامة ومحاصرة الآلاف من الناس في محاور النقل والطرق المغلقة في هذه المدن.



وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الغربية، أمير جعفر زاده، اليوم الجمعة، إن ”رجال الإنقاذ تمكنوا من إغاثة 4 آلاف شخص محاصرين في الثلوج والعواصف الثلجية في مراكز النقل العامة في هذه المحافظة خلال الثلاثين ساعة الماضية“.