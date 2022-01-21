إصابة متضامنين إسرائيليين بهجوم مستوطنين في نابلس.. وتوتر جديد بالشيخ جراح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أصيب 10 متضامنين إسرائيليين، اليوم الجمعة، بجروح وكسور بهجوم نفذه مستوطنون خلال زراعتهم للأشجار ببلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية، فيما شهد حي الشيخ جراح بالقدس توترا جديدا عقب اقتحام المستوطنين لأحد المنازل الفلسطينية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن ”مجموعة من مستوطني جفعات رونين هاجموا متضامنين من جمعية (حاخامين) من أجل حقوق الإنسان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح“.