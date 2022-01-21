رئيس البرلمان العراقي: العمليات الإرهابية تتطلب ردًا قويًا لعدم تكرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن تصاعد ‏العمليات الإرهابية تتطلب ردًا قويًا وعملًا استخباريًا.

وقال الحلبوسي - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) - إن "تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب ردًا قويًا وعملًا استخباريًا مبادرًا واستباقيًا بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأضاف الحلبوسي أن ملاحقة فلول تنظيم "داعش" ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلًا بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية.

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من قوات الجيش في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى جراء حادث إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.