مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة بنها بورود بلاغ يفيد مصرع طفلة في منطقة عزبة السوق دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وتبين مصرع الطفلة جراء سقوطها من شرفة منزلها، وأنها تبلغ من العمر 14 عامًا، ولم يشتبه في وفاتها جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثمان.