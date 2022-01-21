المصري يضم "عمرو الحلواني" من نادي سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر مطلع في النادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة النادي المصري، أتم اتفاقه مع مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لاستعارة اللاعب عمرو الحلواني، ظهير أيسر الفريق.

وأكد المصدر على أن عمرو الحلواني ينتقل من نادي سيراميكا إلى النادي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن مركز الظهير الأيسر من المراكز التي طالب الكابتن معين الشعباني، بتدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأن المصري قارب على إتمام التعاقد مع عدد آخر من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.