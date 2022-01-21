المحكمة الأمريكية العليا ترفض طعنا بقانون تكساس حول منع الإجهاض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جديدة لمعارضي قانون في ولاية تكساس يمنع منذ أربعة أشهر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

ورفضت المحكمة العليا التي تضم أغلبية محافظة (ستة من أصل تسعة قضاة)، من دون توضيح الأسباب، إحالة القضية مجددا على قاض فدرالي عطل في جلسة البداية هذا التشريع.

وهذا يعني عمليا أن القضية ما زالت لدى محكمة الاستئناف الفدرالية المحافظة جدا في نيو أورلينز، حيث توقفت الإجراءات. ونأى القضاة التقدميون الثلاثة في المحكمة العليا بأنفسهم عن زملائهم في نص اتسم بلهجة قاسية.

وكتبت القاضية، سونيا سوتومايور، باسم هؤلاء القضاة التقدميين: “اليوم وللمرة الرابعة رفضت المحكمة حماية النساء الحوامل في تكساس.. المحكمة تشيح بنظرها، بينما تكساس تحرم مواطنيها من حقوقهم الدستورية”.

وتحظر هذه الولاية الجنوبية منذ الأول من سبتمبر عمليات الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما إن يصبح نبض قلب الجنين مسموعا بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل، عندما لا تكون معظم النساء على علم بالحمل.

وأبطلت عشرة قوانين مماثلة في الماضي لأنها تنتهك قرار المحكمة العليا. فقد اعترفت هذه الهيئة القضائية في عام 1973 في حكم تاريخي في قضية تحمل اسم “رو ضد وايد” بحق المرأة الأمريكية في الإجهاض طالما أن الجنين غير قابل للحياة أي بين 22 و24 أسبوعا من الحمل، وأكدت الحكم في 1992.

لكن ولاية تكساس وضعت إجراءات استثنائية. فقد عهدت لمواطنيها “حصرا” بمهمة فرض تطبيق هذا الحظر عبر تشجيعهم على اتخاذ إجراءات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على انتهاكها مقابل وعد بالحصول على تعويض قدره عشرة آلاف دولار.