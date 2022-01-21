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مواجهة صعبة تضع الريال امام بلباو في ربع نهائي كأس الملك

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بغداد - ياسين صفوان - وتأهل لربع النهائي بعد تغلبه على إلتشي 2-1 بينما اطاح أتلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3-2.

وتجمع باقي مباريات ربع النهائي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع قادش، ورايو فاييكانو مع مايوركا.


ويقام دور ربع النهائي من مباراة واحدة أيام 1 و2 و3 شباط المقبل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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