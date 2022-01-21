العراق.. مقتل 11 جنديا بينهم ضابط في هجوم على قاعدة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

هاجمت مجموعة إرهابية مقر الفرقة الأولى في منطقة العظيم، وهي النقطة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين.

وقتل في الهجوم الذي نسب إلى تنظيم داعش 11 جنديا بينهم ضابط.، ولاذ المسلحون بالفرار.

وقال محافظ ديالى: نفذ المهاجمون جريمتهم وانسحبوا إلى محافظة صلاح الدين، وتسعى القوات الأمنية إلى البحث عن الهاربين.

وأكد المحافظ أن قائد الفرقة على مستوى عال من المسؤولية، والمقر محصن بالكامل، ومزود بكاميرات حرارية، ونواظير ليلية، وأيضاً هناك برج مراقبة.

وأوضح المحافظ "قد تكون المجموعة استغلت برودة الطقس أو إهمال بعض الأفراد في تنفيذ الواجب. مما سهل تسلل الإرهابيين خارج المنطقة" وأشار إلى ضرورة العثور على الإرهابيين بين منطقة محافظة صلاح الدين وديالى، ويعتقد أن المساحة 65 كيلومتراً من الحدود بين المحافظتين، فالإخفاق في القبض عليهم سيسمح بتكرار تلك الهجمات. وأضاف أن "العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الإرهاب وهذا يتطلب تسخير جميع إمكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وإنشاء منظومة فنية من كاميرات ،ونواظير ليلة ،وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين".

وأعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الجمعة، فتح تحقيق في الحادث المروع في حاوي العظيم، وأشارت أيضا إلى فتح تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية.