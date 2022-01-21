انت الان تتابع خبر محمد رمضان يرقص داخل الطائرة على أغنيته الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وثق الفنان المصري محمد رمضان حالة الطرب والفرح التي كان يعيشها لدى تواجده في طائرة خاصة وذلك بمقطع فيديو شاركه مع متابعيه في موقع للتواصل الاجتماعي "إنستغرام"