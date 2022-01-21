انت الان تتابع خبر إيرلندا تخصّص مرتّبًا أسبوعيًّا لفنّانيها... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، اقترحت السلطات تقديم مبلغ 10.5 يورو لكلّ ساعة عمل لمدّة 3 سنوات من تاريخ إقرار الاقتراح على أن تفنّد تفاصيله خلال مناقشة خطة التنمية الوطنية لعام 2022.

وتاتي هذه الخطوة لهذه الفئة من الشعب الإيرلندي بسبب تأذّي قطاع الفنّ 5 مرات أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء جائحة كورونا.



إلّا أن إيرلندا لم تكن السباقة في هذا المجال، إذ تأتي مبادرتها شبيهة بخطوة سان فرانسيسكو التي دفعت لـ130 فنّانًا مبلغ 1000 دولار شهريًّا لمدّة 6 أشهر.

هذا وأطلقت فنلندا بين عامي 2017 و2018 " تجربة الدخل الأساسي" إذ قدّمت 560 يورو شهريًّا لحوالي 2000 شخص عاطلين من العمل.

ردود فعل معارضة

أمّا بالنسبة إلى ردود الفعل، فغلبت الآراء المعارضة لمبادرة السلطات الإيرلندية إذ اعتبرها البعض هدرًا للأموال فيما اعتبرها البعض الآخر مدمّرة للفن والإبداع. هذا ووصفها البعض بأنها خطوة "ماركسية" بالإشارة إلى النظام الاقتصادي الشيوعي.



يذكر أن إيرلندا كانت من أكثر الدول الأوروبية تضرّرًا من جائحة كورونا حتّى أنها سجّلت رقمًا من الإصابات والوفيات أعلى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ففي الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي، كان لدى أيرلندا متوسط سبعة أيام نحو 4020 حالة إصابة بكورونا لكل مليون شخص، وفقًا لـ Our World in Data.

وسجّلت في السادس من الشهر 23817 إصابة جديد، وفقًا لبيانات حكومية رسمية، وهو أعلى رقم يومي حتى الآن.