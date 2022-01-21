تناولها بالخطأ.. مصرع طالب بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته عقب تناوله قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز ساقلتة إشارة من مستشفى أخميم المركزي بوصول "شريف. م" 16 عامًا طالب ويقيم بندر ساقلته جثة هامدة، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

وأفاد شقيقه "أحمد" 34 عامًا حاصل على معهد خدمة اجتماعية بتناول شقيقه المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.