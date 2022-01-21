مدينة عربية تتصدر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022

اسماعيل عبد الحي - قال موقع "تريب أدفايزور" السياحي إن "قرية صيد من القرن العشرين ازدهرت لتصبح نقطة جذب عالمية في القرن الحادي والعشرين للسفر الراقي كالوجهة الأكثر شعبية في العالم لعام 2022".

وأصدرت منصة السفر، اليوم الأربعاء، جوائز "تشويس ترافيلر" أو خيار المسافرين لعام 2022، لاختيار أفضل الوجهات السياحية.

وفي حين احتلت دبي الصدارة، فهي ليست الخيار الوحيد في الشرق الأوسط، وتتضمن القائمة خيارات متعددة، من الوجهات الأوروبية إلى المنافذ الاستوائية والصحراوية المرغوبة.

وأتى الترتيب على الشكل الآتي:

1. دبي، الإمارات العربية المتحدة.

2. لندن، المملكة المتحدة.

3. كانكون، المكسيك.

4. بالي، إندونيسيا.

5. كريت، اليونان.

6. روما، إيطاليا

7. كابو سان لوكاس، المكسيك.

8. إسطنبول، تركيا.

9. باريس، فرنسا.

10. الغردقة، مصر.