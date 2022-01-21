شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزانة الأمريكية» مستعدة لفرض عقوبات قاسية على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس إن الوزارة مستعدة لفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا وإنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لصياغة تلك الردود.

وقالت يلين لشبكة سي.إن.بي.سي "الرئيس قال إننا سنفرض عواقب قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا. نأمل أن تبحث روسيا عن حل دبلوماسي، لكننا على استعداد لفرض عواقب وخيمة".

وقالت إن واشنطن تعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا لفهم شواغلهم بشأن العقوبات الاقتصادية والمالية المحتملة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الردود.