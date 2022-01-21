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«الخزانة الأمريكية» مستعدة لفرض عقوبات قاسية على روسيا

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الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس إن الوزارة مستعدة لفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا وإنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لصياغة تلك الردود.

وقالت يلين لشبكة سي.إن.بي.سي "الرئيس قال إننا سنفرض عواقب قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا. نأمل أن تبحث روسيا عن حل دبلوماسي، لكننا على استعداد لفرض عواقب وخيمة".

وقالت إن واشنطن تعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا لفهم شواغلهم بشأن العقوبات الاقتصادية والمالية المحتملة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الردود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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