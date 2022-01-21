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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط جديدة للسفر إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مصر تحديث الضوابط والاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها في منافذ دخول البلاد، تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.
وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد عبد الغفار ، فإن هذه الإجراءات تضمنت التالي:
1- اشتراط حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.
2- مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.
3- في حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح، فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR – Antigen Rapid Test – ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ البلاد، على أن يتم استثناء الأطفال من هم دون 12 عاما.
4- إيقاف العمل بإجراء تحليل الـ ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول، (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني).
ولفت إلى أن تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدءا من يوم السبت 22 يناير الجاري.
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