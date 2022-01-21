شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصري - كوري جنوبي على «التشاور السياسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، أن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى التوافق على أهمية استمرار التشاور السياسي بين البلدين.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يزور القاهرة حاليا: إن زيارة الرئيس الكوري تأتي في إطار الحرص على التشاور بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية تفعيل إطارات الشراكة بين البلدين.

ولفت إلى أن الاجتماع يأتي تتويجا للجهود المشتركة على مدى الفترة الماضية لدعم مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى استعراضهما وضع إطار إستراتيجي متكامل للدفع قدما بالعلاقات بين البلدين.

بدوره، أثنى الرئيس الكوري على العلاقات المصرية الكورية، واصفا إياها بـ«المتميزة»، مشيرا إلى أن مصر دولة مركزية وتتمتع بامتيازات تاريخية وجغرافية مهمة.

وقال مون جيه، خلال المؤتمر الصحفي: «اتفقنا على تعزيز التعاون في المستقبل»، مشيدا بدور مصر في إحلال السلام بالشرق الأوسط، ودعمها كوريا في نشر السلام بمنطقة الشرق الأوسط.