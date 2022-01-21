شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تقتل طفلا وتفاقم مآسي النازحين السوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طفل واحد على الأقل مصرعه هذا الأسبوع في سوريا بعد أن غطت عاصفة مخيمات للنازحين بالثلوج وصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة لحد التجمد، مما فاقم من معاناة الآلاف من النازحين في الحرب السورية الدائرة منذ نحو عقد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن طفلا توفي ودخلت أمه العناية المركزة بعد أن تسببت الثلوج في انهيار الخيمة التي كانا يعيشان بها في منطقة قسطل مقداد إثر عاصفة هبت على المنطقة في 18 يناير، وأضاف المكتب إن طفلين آخرين في المستشفى بسبب الصقيع.

وقال أبو أنس في مخيم الزيتونة في شمال سوريا الذي فرت له أسرته من الغوطة الشرقية على مشارف دمشق والتي دمرها الصراع: «أول شيء برد والأولاد تبكي، يعني ليلة مأساوية... لم أنم حتى الساعة 8 صباحا كنت خائفا من أن تنهار الخيمة على الأولاد».

وفي المخيم الذي يؤويه، وضع بعض الناس أحجارا ليتمكنوا من المرور عبر برك المياه المنتشرة فيه.

وقالت الأمم المتحدة، التي حذرت من سيول بمجرد أن يبدأ الثلج في الذوبان: إن 362 خيمة تضررت في المنطقة حتى 19 يناير، كما لحقت الأضرار بأكثر من 400 أسرة. وقالت الأمم المتحدة: إنه تم إجلاء أسر من مخيم في شمال سوريا في أكثر المناطق تضررا.

وتسببت الحرب السورية في مقتل مئات الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار من منازلهم، مما أدى إلى أسوأ أزمات اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

واستعاد نظام الأسد، بدعم روسي وإيراني، السيطرة على أغلب مناطق البلاد، مما دفع مؤيدي المعارضة للفرار لجيوب في شمال البلاد.