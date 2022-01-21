شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وأمريكا يتفقان على تعديل الوثيقة الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض كبير مستشاري وزارة العدل لمحاولة اغتيال بإطلاق أعيرة نارية صوبه، الثلاثاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، الخميس، فيما أفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي أمس أنه اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال في الخرطوم براين شوكان.

وأضاف البيان إن الاجتماع أسفر أيضًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة سودانية، أن كبير مستشاري وزارة العدل مولانا هيثم يوسف نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حينما أطلق مجهولون مسلحون أعيرة نارية صوبه.

ووفق صحيفة «الانتباهة»، جاء ذلك بينما كان يتفقد مولانا هيثم سيارته التي تم تهشيم زجاجها قبل دقائق من خروجه من المنزل، ليفشل المسلحون في إصابة المستشار.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الإثنين الدامي.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات.

وكانت الشرطة السودانية أعلنت سقوط سبعة قتلى وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا في مظاهرات خرجت يوم الإثنين الماضي ضمن جدول زمني للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدني.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما اتخذ قائد الجيش إجراءات قال «إنها تصحيحية»، وعطل بموجبها الحكومة الانتقالية المدنية.

وكان الوفد الأمريكي قد شارك باجتماع ممثلي دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، يوم الثلاثاء، مناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه.

وشهد اجتماع الرياض حضور ممثلين من كل من الإمارات، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من المنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في السودان، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (UNITAMS).