المعاينة في انفجار أوسيم: انهيار جزئي لحائط المطبخ وشرفة الشقة وإصابة أسرة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق عن ملابسات انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل لعبة بأوسيم شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة الزوجين واثنين من أبنائهما وزوجة أحدهما.

تبين بالفحص أن العقار مكون من دور أرضي و7 أدوار عليا، وحدوث الانفجار بالطابق الأول، ونتج عنه انهيار جزء من حائط المطبخ وشرفة الشقة دون تأثر باقي العقار.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه اتفاع ألسنة النيران بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة بشتيل لعبة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأول للعقار رقم 45 بجوار شركة البيبسي إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة طارق عفيفي عبد النافع وزوجته إكرام محمد يوسف وابنتهما آية وشقيقها "أحمد" وزوجته آلاء عربي، ونقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

أخمدت قوات الدفاع المدني النيران ومنعت امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ علمية التبريد لمنع تجدد النيران.