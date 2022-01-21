سفير الفاتيكان: مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل استقبال المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان في مصر، داخل مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات في مدينة قنا.

خلال كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان في مصر لمحافظة قنا، والتي تعكس روح المحبة والتعاون والصداقة بين الشعبين، في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أشاد المطران نيقولاوس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر، بروح التسامح والتعاون بين كافة الفئات والطوائف المصرية التي تعيش في تسامح واحترام متبادل بين الأديان دون صراعات، ويسود الحوار المفتوح بين مختلف القيادات الدينية.

وأكد أنه سينقل تلك الصورة الحية إلى البابا فرنسيس، والتي تعكس العصر الذهبى الذى تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بتطوير البنية الأساسية والنهوض بالمعيشة وبناء المواطن المصري ومحاربة الفساد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعرب عن أمله أن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه المستقبل من خلال التربية السليمة للأجيال المقبلة، خاصةً حول الحياة الاجتماعية، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل بكل السبل في ظل الأزمات البيئية المناخية التي تواجهها شعوب العالم.

وأضاف سفير الفاتيكان أنه حين جاء إلى مصر شعر بحفاوة الاستقبال من الشعب المصري، وخاصة في صعيد مصر، وأنه شعر بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، ما يعكس حجم العلاقات التي تسودها المودة بين قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن زيارته جاءت لنقل رسالة من قداسة بابا الفاتيكان، بأنه قريبًا جدًا من الشعب المصري الذي يسوده الحوار والحب والود.