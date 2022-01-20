شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مرعبة.. انفجار شاحنة متفجرات يمحو منطقة بالكامل في غانا والسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تسبب حادث سير بين شاحنة تحمل متفجرات ودراجة نارية، في حدوث انفجار هائل في منطقة ريفية بغانا، أدى إلى دمار منطقة بالكامل ووقوع عدد كبير من الضحايا- لم يتم حصرهم بعد-.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، فقد تسبب الانفجار في تدمير مئات المباني ومصرع عددا غير معروف من السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو، موقعا كبيرا لانفجار مشتعل حيث تحولت المباني إلى أكوام من الخشب والطوب والمعدن الملتوي.

وأظهرت صورة نشرها أحد أعضاء المجلس المحلي حفرة عميقة في مركز الانفجار، بينما كان المتفرجون يحدقون من حافته.

وقال سيجي ساجي أميدونو ، نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث ، إن 500 مبنى دمرت، فيما قال مسؤول طوارئ إقليمي لوسائل إعلام محلية إنه شاهد 10 جثث.

وقالت الشرطة في بيان “نصحت الجماهير بالانتقال من المنطقة إلى البلدات المجاورة حفاظا على سلامتهم بينما تجري جهود الاخلاء”.

وقالت الشرطة إنه طُلب من البلدات المجاورة فتح أماكن عامة بما في ذلك الفصول الدراسية والكنائس للناجين.

وقع الانفجار في مدينة ابياتي بين بلدتي بجوسو و باوادي، عندما مرت دراجة نارية تحت شاحنة تحمل متفجرات مملوكة لشركة تسمى Maxam كانت في طريقها إلى منجم Chirano للذهب ، الذي تديره Kinross (K.TO) ومقرها تورونتو.

وأكد متحدث باسم كينروس وقوع الحادث ، قائلا إنه وقع على بعد 140 كيلومترا (87 ميلا) من المنجم.

وقالت الشرطة في البداية إن المتفجرات كانت متجهة من منجم تاركوا للذهب الذي تديره جولد فيلدز ومقرها جوهانسبرج.

وغرد رئيس غانا نانا أكوفو-أدو على تويتر أنه أُبلغ بالحادث وأكد وقوع وفيات.

وقال “إنه حقاً .. حادث مأساوي ، وأتقدم نيابة عن الحكومة بأحر التعازي لأسر القتلى”.