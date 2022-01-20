محافظ البنك يعلن ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الخميس، عن ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012