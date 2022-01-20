الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 178 لسنة 2022، بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار: تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019، لتصبح المساحة الإجمالية 3010.26 م بدلا من 3308.5 م وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: