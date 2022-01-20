"بسبب أحداث الكابيتول".. لجنة بالنواب الأمريكي تطالب باستدعاء ابنة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

طالبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي تحقق في أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول في السادس من يناير الماضي، بمثول ايفانكا ترامب لتدلي بأقوالها فيما رأته أو سمعته عن جهود عرقلة فرز الكونجرس لأصوات انتخابات الرئاسة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت اللجنة في خطاب لابنة الرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الخميس إنها تحقق بشأن أنشطة الرئيس السابق وسلوكه في الأيام التي أعقبت السادس من يناير، بما في ذلك "حالته العقلية " وما إذا كان اتخذ الإجراءات اللازمة بشان التهديد المستمر بالعنف.

وأدرج رئيس اللجنة، بيني تومسون عضو مجلس النواب عن ولاية ميسيسيبي عدة موضوعات، من بينها أي محادثات "قد تكون شهدتها أو شاركت فيها، فيما يتعلق بخطة الرئيس لعرقلة أو إعاقة فرز أصوات الانتخابات".