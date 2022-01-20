شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان توافق على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال في عمر 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، على إعطاء لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مما يجعله أول لقاح متاح في اليابان لهذه الفئة العمرية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نحو 7 ملايين طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح اعتبارا من مارس المقبل على أقرب تقدير بمجرد الحصول على موافقة خاصة من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية.

وتقدمت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" في نوفمبر الماضي بطلب للحصول على موافقة الحكومة اليابانية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما باللقاح المطور بشكل مشترك.