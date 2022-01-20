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اليابان توافق على إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال في عمر 5 سنوات

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الدمام - شريف احمد - وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، على إعطاء لقاح "فايزر" المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مما يجعله أول لقاح متاح في اليابان لهذه الفئة العمرية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نحو 7 ملايين طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح اعتبارا من مارس المقبل على أقرب تقدير بمجرد الحصول على موافقة خاصة من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية.

وتقدمت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" في نوفمبر الماضي بطلب للحصول على موافقة الحكومة اليابانية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما باللقاح المطور بشكل مشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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