التربية تعلن انطلاق مشروع 'التغذية المدرسية'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انطلاق مشروع "التغذية المدرسية" في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم انطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي WFP، في عدد من المحافظات العراقية المشمولة بالتغذية المدرسية وهي (واسط، ذي قار، ميسان، الانبار، الرصافة الثالثة)".



واكدت الوزارة ان "المدارس المشمولة بالمشروع بلغت 1123 مدرسة موزعة بين مختلف المحافظات العراقية في حين وصل عدد التلاميذ المستفيدين 490 ألف تلميذ وتلميذة".

وأشارت الى أن "السلة الغذائية تحوي على عناصر اساسية ملائمة للفئة العمرية للتلاميذ حيث من المؤمل ان تشمل جميع مدارس العراق بالمشروع خلال الخمس سنوات المقبلة".