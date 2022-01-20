مفوضية حقوق الانسان بالاقليم تطالب بانهاء ملف النازحين

وقالت ياقو، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الذين يفترشون المخيمات ، في ظل هذا البرد القارس، باتت اقصى طموحاتهم ، هي البحث عن الدفء".

وتابعت، ان "الآمال في العراق بدت تتسع ، يوماً بعد آخر ، حتى بدت كل آمالنا ، مجرد أحلام ، صعب أن تتحقق".



واشارت، الى ان "الدستور العراقي يحمل بين ثناياه العديد من الحقوق و الحريات التي يفترض ان نتمتع بها".

وذكرت، ان "العراقيين في الواقع محرومون احياناً حتى من العيش كمواطنين داخل حدود الوطن".

ومضت ياقو، الى ان "عدداً كبيراً من العراقيين ما زالوا، نازحين طالت مدة نزوحهم ، و ما عادوا يعرفون إلى متى"، مشددة على "ضرورة انهاء ملف النازحين وتأمين العودة الكريمة الى ديارهم".

