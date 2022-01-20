انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيها يخص الاجراءات الوقائية في المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجيها الى المديريات العامة للتربية كافة باتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين في المؤسسات التربوية.