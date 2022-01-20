انتقاد شديد لبلاسخارت.. تتمتع بالثلوج وأطفال المخيمات يموتون

بغداد - ياسين صفوان - انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جنين بلاسخارت، معتبرين أنها تتمتع بالثلوج وأطفال المخيمات يموتون.

وقال احد الناشطين في صفحته على الفيسبوك، "مبعوثة الامم المتحدة تتمتع بالثلج بنفس الوقت هناك الاف العوائل تعيش اصعب ايامها بسبب الثلوج".

وأضاف أن "احدى مسؤوليات بلاسخارت متابعة النازحين".

الى ذلك، قال ناشط آخر في الفيسبوك، إن "جنين بلاسخارت تتمتع في ثلوج اربيل بينما الاطفال يموتون في السليمانية داخل المخيمات"، معتبراً أن "هذا الامر هو عار والف عار".

وشهدت عدة محافظات شمال وغربي العراق تساقطا للثلوج منذ أيام، في حين أطلق ناشطون نداءات استغاثة لإنقاذ النازحين.