طهران تكسر الحصار بمناورات روسية صينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة لكسر الحصار الدولي المفروض عليها، تشارك إيران اليوم في مناورات «الحزام الأمني البحري 2022»، بمشاركة سفن حربية وطائرات تابعة للقوات البحرية من روسيا والصين. وادعت طهران وفق المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الدين القول إن الهدف من المناورات تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وإظهار قدرات الدول الثلاث في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري. وتتضمن المناورات تمارين تكتيكية متنوعة من بينها إنقاذ سفن تتعرض لحرائق، وتحرير سفن مختطفة، ومهاجمة أهداف معينة، ورمايات ليلية على أهداف جوية، وغير ذلك من التمارين التكتيكية.

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