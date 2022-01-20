شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية تلوح باستئناف التجارب النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هددت كوريا الشمالية بشكل غير مباشر بالبدء مجددا في اختبار قنابل نووية وصواريخ عابرة للقارات، في أعقاب فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس، أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الشمالي عقد اجتماعا وأمر بإعادة النظر في إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها بيونج يانج وبحث استئناف جميع الأنشطة التي تم تعليقها مؤقتا.

وقاد رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماع الحزب أمس الأول، شهد مناقشة كيفية اتخاذ إجراءات تستهدف الولايات المتحدة في المستقبل.