التحالف يعاقب الحوثيين على 4 جبهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات عنيفة لمعاقبة ميليشيات الحوثي الإرهابية في 4 جبهات في صنعاء ومأرب والبيضاء والحديدة، استهدفت مطار صنعاء وقاعدة الديلمي، والتموين العسكري في عصر وغارتين على منطقة فج عطان.

وواصل التحالف أمس، غاراته مستهدفا مواقع عدة بمحافظة الحديدة، وقال سكان محليون «إن الغارات استهدفت معسكر النجدة وأخرى بالقرب من الكلية البحرية، وأشاروا إلى أن غارة استهدفت شارع جيزان ويعتقد أنها أصابت معسكر الدفاع الجوي بمنطقة الجبانة.

واعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل أكثر من 9 قياديين بصفوفها خلال المعارك والضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي. ونشرت على وسائل إعلامها قائمة بأسماء القتلى، منهم قيادات برتب لواء ومقدم ورائد وملازم.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة أمس الأول، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب، دمرت 11 آلية عسكرية، مشيرا إلى أنها كبدت الانقلابيين خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا إرهابيا.

في المقابل، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على محطة وقود في مديرية عين غرب شبوة، المحاذية لمديرية حريب إلى سبعة قتلى وجرحى من المدنيين.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القصف الحوثي بصاروخ باليستي، خلف مقتل أربعة مدنيين، وأصاب ، حيث اعتدت الميليشيات الانقلابية على محطة أبو سر العقيلي للمشتقات النفطية، في منطقة جعدر بمديرية عين بصاروخ باليستي، كما قصفت باحة مستشفى عين العام بشبوة مما ألحق أضرارا مادية فادحة.

وفي تعز ارتفعت حصيلة قصف لميليشيات الحوثي الإرهابية مدرسة في عزلة حمير بمديرية مقبنة غرب تعز إلى ثمانية قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، وأوضح: أن هذه الجريمة النكراء امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، باستخدام الأسلحة الإيرانية المهربة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء الأطفال وكبار السن».

إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي أطلقته لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف، عن توثيق 36 ألفا و153 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في المحافظة خلال العام المنصرم 2021م.

انتهاكات الجوف خلال عام:

36,153 انتهاكا خلال 2021

74 إصابة للمدنيين

126 انتهاكا للأطفال

67 حالة اختطاف وتعذيب

156 حالة اقتحام ونهب

مشاهدات يمنية:

