العتيق للأمم المتحدة: غياب الحزم العالمي دفع الحوثيين لزعزعة المنطقة

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وكررت المملكة عبر نائب مندوبها الدائم في الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، طرح مبادرتها لحل النزاع في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار العتيق إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تؤكد يوما بعد يوم عدم اكتراثها لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وخطف السفينة الإماراتية روابي.
وأكد مجددا وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتا الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقا للقانون الدولي للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.
ودعا العتيق إلى وقف هيمنة حزب الله الإرهابي الموالي لإيران على مفاصل الدولة اللبنانية، وأعرب عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني، حاثا باسم المملكة جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب.
وجدد مندوب السعودية التأكيد على تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.
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