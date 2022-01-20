شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تدعو إلى التدخل لإنقاذ نخلة وأبوحميد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، إلى مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل، ولاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبوعلي، مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة، محملا سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين الفلسطينيين الطفلة أمل نخلة (18 عاما)، وناصر أبوحميد.

وشدد على ضرورة الضغط الدولي على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى الإداريين كافة، وجميع المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال البالغ عدهم 600 أسير بحاجة لرعاية طبية.

يذكر أن الطفلة «نخلة»، اعتقلت في يناير الماضي، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري وفي وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم، فيما لا يزال الأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002م يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وعلى صعيد متصل، دعت أربع دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين.