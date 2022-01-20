بايدن: ندرس إعادة تصنيف الحوثيين إرهابيين

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وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأول له منذ بداية العام الحالي، أن التحركات الإرهابية الأخيرة للجماعية تدعو الولايات المتحدة للتفكير مجددا في وضعها على قائمة الإرهاب.
ورحبت الإمارات عبر سفارتها في الولايات المتحدة بتصريحات بايدن، وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن «القضية واضحة... إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، واستمرار العدوان، وتحويل مسار المساعدات عن الشعب اليمني».
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