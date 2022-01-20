لليوم الثالث.. اليابان تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 8 دقائق

سجلت السلطات الصحية في اليابان، رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في اليابان، 46000 حالة، كما تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات كورونا في اليابان مليوني حالة منذ أن أكدت الحكومة أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يناير 2020.

وأكدت طوكيو، تسجيل 8638 حالة إصابة بفيروس كورونا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء والبالغ 7377 حالة.

يذكر أن الحكومة اليابانية، قررت توسيع حالة شبه الطوارئ في البلاد لتشمل طوكيو ومناطق أخرى، في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وقال كبير مستشاري اليابان بشأن فيروس كورونا، شيجيرو أومي، إن “نسخة أوميكرون تختلف بشكل واضح عن المتغيرات الحالية. من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فعالة تناسب خصائصها”.

فرضت السلطات الصحية في اليابان قيودا صحية جديدة على بعض المناطق للحد من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفرضت اليابان قيود جديدة، من يوم الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر، في المناطق الثلاث الأكثر تضررا في الجنوب الغربي، وهي أوكيناوا، وياماغوتشي، وهيروشيما.

وتشمل الإجراءات الجديدة ساعات إغلاق مبكرة للمطاعم، وفرض حظر على تقديم المشروبات الكحولية، وقيودا على الأحداث الجماهيرية واسعة النطاق.