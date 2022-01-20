بلينكن: سنردّ مع حلفائنا على أي اعتداء روسي على أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 5:03 مساءً

أكّد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” خطورة العواقب في حال قررت روسيا غزو أوكرانيا. وفي رسالة شديدة اللهجة لروسيا شدد بلينكن على ان روسيا ستدفع ثمنا باهظا في حال اختارت العدوان.

جاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الالمانية في برلين، حيث قال اننا: “نحاول مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها لردع روسيا عن الأعمال العدائية”، مشيرا الى أنه “في حال توغلت أي قوات روسية لأوكرانيا سنرد على ذلك باستجابة موحدة وصارمة مغ حلفائنا”، مشددا على أن “هذا الاتحاد سيعطينا القوة اللازمة واعتقد أن روسيا لا يمكن أن تواجه هذا التضامن، لذلك فنحن نبني هذه الشراكات.