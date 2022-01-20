الجمعية الوطنية الفرنسية تندد بـ”الإبادة الجماعية” ضد مسلمي الأويغور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 3 ساعات

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، قرارا يدين “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الأويغور، في منطقة شينجيانغ.

واعتمدت الجمعية قرارا يندد بـ”إبادة” الصين للأويغور، طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.

وتم تبني القرار، الذي اقترحه الاشتراكيون المعارضون ولكن أيده أيضا حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالإجماع قبل أيام قليلة فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف التجارة الخارجية فرانك ريستر عن “عنف منهجي” و”شهادات قاطعة”، لكنه أشار إلى أنّ التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة.

وأكد أنّ مصير هذه الأقلية “يُبحث على أعلى المستويات” خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين، وأشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي.

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أنّ أكثر من مليون فرد من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.