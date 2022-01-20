شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تكشف عن قضية صادمة لـ«استغلال النساء» وإجبارهن على الفاحشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن قضية صادمة أصحابها 3 أشخاص من جنسية عربية، حيث استغلوا نساء من جنسياتهم وإيهامهم على وجود فرص عمل برواتب مجزية في السلطنة وعند وصولهن يتم إجبارهن على ممارسة أعمال منافية للآداب.

وقالت الشرطة في بيان لها على حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “تمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط 3 أشخاص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر ضد نساء من نفس الجنسية، بعد إيهامهن بوجود فرص عمل في سلطنة عمان”.

وأضافت أنه عند الوصول يتم إجبارهن على ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، والابتزاز بأنهم مدينات بمبالغ مالية للجناة بعد إجبارهن على توقيع شيكات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.