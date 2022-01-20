شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار لاهور الباكستانية إلى قتيلين و29 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم في سوق "أنار كلي" المزدحم بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني إلى قتيلين بينهم طفل، و29 مصابًا بينهم خمسة في حالة حرجة، وفقًا لما أكدته مصادر طبية باكستانية.

وأكد المتحدث باسم شرطة لاهور "رانا عارف" أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة موقوتة تزن 1.5 كيلوجرام زرعها مجهولون في دراجة نارية كانت مركونة وسط السوق.

واعتقلت الشرطة عددًا من الأشخاص المشتبهين في موقع الانفجار، ونقلوا إلى مركز أمني للتحقيق معهم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن منظمة "جيش بلوشستان القومي" المحظورة قد تبنت مسؤولية التفجير.

وأدان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، وزعماء الأحزاب السياسية التفجير، وعدوه عملًا إرهابيًا جبانًا، لن ينجح في زعزعة عزم الشعب الباكستاني على التصدي للإرهاب.