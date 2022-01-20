السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي

20 يناير , 2022
واشنطن: أكدت المملكة العربية السعودية مبادرتها لحلّ النزاع في اليمن، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"،التي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، بحسب وكالة (واس) السعودية.
وشددت السعودية على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه المليشيا هو ما أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم الدوليين.
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