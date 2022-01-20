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حوارات تشكيل الحكومة وموجة البرد في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = القبض على ضباط بالجيش باعوا اسلحة لجماعات منفلتة.. وتوجيه بملاحقة المعتدين على مكتب شاخوان عبد الله.
= ترجيحات بانفراجة سياسية بين الاطار والكتلة الصدرية.. ودولة القانون يرفض التفريط بالمالكي.

= افتتاح معرض صنع في لبنان داخل بغداد.. وميقاتي يستعد لزيارة العراق قريبا.

= البرد يحصد أرواح النازحين في الاقليم.. وانتقادات حادة تطال وزارة الهجرة والمهجرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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