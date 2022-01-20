بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات تشكيل الحكومة الجديدة

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وتابع، "جرى في اللقاء، التباحث حول آخر المستجدات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".



وأعرب الجانبان عن أملهما بأن "تخدم الحكومة العراقية الجديدة جميع المكونات والمواطنين العراقيين بدون تمييز، وتحقق الأمن والاستقرار وتحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".