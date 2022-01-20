ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

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بغداد - ياسين صفوان - إلّا أن القسم الأكبر منهم يجهل أين تذهب الدهون بعد تحقيق الهدف المنشود وكذلك الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الذهون.

وشكّلت نتائج استطلاع رأي شمل 150 طبيبًا وأخصائيي تغذية، ومدربين شخصيين، مفاجأة في هذا الإطار، فالمهنيون الصحيون لم يعرفوا الأجابة!



إذ كان المفهوم الخاطئ الأكثر شيوعًا، هو تحول الدهون إلى طاقة، يليه اعتقاد البعض الآخر أن الدهون تتحول إلى عضل، وهو أمر مستحيل، بينما افترض آخرون أنها تخرج عبر القولون.

أين تذهب الدهون إذًا؟

مصيران للدهون لا ثالث لهما:

قسم منها يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من خلال الرئتين إلى الهواء. فيما يصبح الجزء المتبقي منها عبارة عن ماء، يختلط في الدورة الدموية ويخرج من الجسم عن طريق البول، أو العرق، أو الدموع.



خسارة الوزن وخسارة الدهون: الفرق كبيريعطيك الميزان الفرق العام في وزنك، فلا يمكن التمييز بين فقدان الوزن الكلي أو الدهون فقط. وعليه، لا يمكن اعتباره المقياس الصحيح لقياس مدى تأثير الحمية الغذائية والرياضة على الجسم.

فقد تحدث تغيرات طبيعية للوزن بين يوم وآخر، ويمكن بدورها أن تؤدي إلى الإصابة بالإكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، خاصة للأشخاص الذين يزنون أنفسهم بشكل متكرر.

أمّا بالنسبة إلى الدهون، فمن الصعب معرفة الكمية الدقيقة المفقودة إلّا أن استخدام مقياس الدهون يمكن ان يعطينا فكرة تقريبية.