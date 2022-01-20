حكومة يقودها المدنيون.. شرط واشنطن لاستأناف المساعدات للسودان

وقالت السفارة في بيان أن " واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 تشرين الأول؛ ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون".

واضافت ان "زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد".



وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قالت، أمس الأربعاء، إن متظاهرا قُتل بالرصاص في مدينة أم درمان، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن إزالة الحواجز التي انتشرت في المدن الرئيسة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت اللجنة، المؤيدة لحركة احتجاج تسعى لإنهاء الحكم العسكري، أن الوفاة ترفع إجمالي عدد قتلى المتظاهرين منذ الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول، إلى 72.

